Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона
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Со счетом 7:5, 6:3 казахстанская теннисистка одолела немку Анжелику Кербер в стартовом поединке на травяных кортах Лондона
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
За это время Путинцева выполнила 2 эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.
А вот бывшая первая ракетка мира не отметилась ни подачами навылет, ни двойными ошибками, и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге Юлия Путинцева встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой, матч состоится 4 июля.
Ранее другая представительница Казахстана Елена Рыбакина также успешно стартовала на Уимблдоне, обыграв в двух сетах румынскую теннисистку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:1