Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона

Со счетом 7:5, 6:3 казахстанская теннисистка одолела немку Анжелику Кербер в стартовом поединке на травяных кортах Лондона

Фото: AELTC/Joe Toth

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

За это время Путинцева выполнила 2 эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

А вот бывшая первая ракетка мира не отметилась ни подачами навылет, ни двойными ошибками, и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Юлия Путинцева встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой, матч состоится 4 июля.