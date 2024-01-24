Пять жителей Уральска отравились ядом от тараканов

Среди пострадавших был 4-летний ребенок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управздрав ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, жители многоэтажного дома в Уральске обратились к медикам с жалобами на слабость, головную боль и кашель.

Бригада скорой медицинской помощи доставила 5 пациентов (мужчина 1974 г. р. женщина 1951 г. р., женщина 1982 г. р. женщина 1992 г. р. девочка 2018 г. р.) в городскую многопрофильную больницу с отравлением химическим веществом – отравой для тараканов.

"Пациенты предъявили жалобы на слабость, головную боль и кашель. Всех обследовали, осмотрели, оставили под динамическим наблюдением до утра, состояние у всех удовлетворительное. На утро без ухудшения. Отпущены на дальнейшее амбулаторное наблюдение с рекомендациями", – отметили врачи.

По информации СМИ, сосед, проживающий двумя этажами ниже, в тот день травил тараканов. Он самостоятельно провел обработку против тараканов, приобретя яд через интернет.

По словам эпидемиологов, проблема заключается в свободном доступе ядовитых препаратов.

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