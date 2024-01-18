Жительницу Актау осудили за смерть детей после дезинсекции от клопов

Женщина по неосторожности нарушила санитарные правила, что привело к гибели двух малолетних детей, проживавших по соседству, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Актауского городского суда, подсудимая Н, доверившись рекламе, приобрела средство для травли насекомых. После покупки горожанка использовала отравляющее вещество в своей квартире для травли клопов. При этом она не предупредила об этом соседей. Из-за выделений отравляющего вещества аммиака и карбоксигемоглабинов, отравилась семья, проживающая в квартире выше, в составе 7 человек, двое малолетних детей скончались.

Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей и протоколами осмотра вещественных доказательств. Прокурор просил признать ее виновной и назначить ей 5 лет лишения свободы. Подсудимая вину признала и раскаялась в содеянном.

С учетом смягчающих вину обстоятельств и совершения преступления по неосторожности, адвокат выступал за то, чтобы назначить женщине наказание, не связанное с лишением свободы.

«При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой, признание ее вины и раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. По приговору суда признана виновной по ч.3 ст.304 УК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов» и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы», — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что два малыша 2021 и 2022 года рождения скончались до приезда скорой помощи, еще пятерых откачивали в реанимации.