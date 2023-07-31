Работников лесных пожарных станций дооснастят спецодеждой на 918 млн тенге

Правительством РК предпринимаются меры для обеспечения работников лесных пожарных станций дополнительной защитой в период чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Согласно документу из резерва Правительства выделяются средства в размере 918 млн тенге на приобретение противопожарной одежды работникам лесных пожарных станций природоохранных и лесных учреждений.

Предполагается, что это позволит дооснастить работников 30 природоохранных и 16 лесных учреждений противопожарной одеждой для предотвращения механических травм, перегрева и переохлаждения, воздействия агрессивных жидких составов, защиты от воздействия высоких температур, а также обеспечить дополнительной защитой от других механических воздействий.

Напомним, с 1 июля 2023 года зарплата работников природоохранных служб Казахстана выросла вдвое.