Рамиль Камалов возглавил комитет противопожарной службы МЧС РК

Рамиль Камалов назначен председателем комитета противопожарной службы МЧС РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Камалов Рамиль Фаткулович назначен председателем комитета противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Рамиль Камалов родился в 1976 году в Тургайской области.

Окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части №84 управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

В 1998 году работал инспектором, старшим инженером государственного пожарного надзора пожарной части №19 государственной противопожарной службы Акмолинской области.

В 1998-1999 годы – инспектор пожарной части №7 ГПС города Астаны.

В 1999-2005 годы – старший инженер, заместитель начальника, начальник, главный специалист группы пожаротушения пожарной части №7 филиала РГП «Өрт сөндіруші» Астаны.

В 2005-2006 годы – главный специалист отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

В 2006-2014 годы – главный специалист, начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ комитета противопожарной службы МЧС РК.

В 2014-2016 годы – начальник управления по организации деятельности службы пожаротушения КЧС МВД РК.

В 2016-2017 годы – заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

С июня 2017 года и по настоящее время работал начальником ДЧС Северо-Казахстанской области.

Напомним, в июле 2023 года антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении предшественника Камалова на посту главы комитета противопожарной службы, а также начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области. Они подозреваются в получении на системной основе взяток. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.