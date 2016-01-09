​Раз в крещенский вечерок…

– Святки соединили три календаря: народный (языческий) – это праздник Коляды, христианский – Рождество Христово и Крещение, светский – наступление Нового года, – рассказывает она. – По старому стилю Святки длятся с 25 декабря по 6 января, по новому – с 6 по 19 января, начинаются они с Рождества и заканчиваются Крещением.

Канун Рождества называют сочельником. Церковный устав предписывает в этот день строгий пост с полным воздержанием от пищи «до первой звезды», символизирующей рождественскую звезду, возвестившую волхвам рождество Христа. В сочельник делали вечору – богатый ужин, варили кутью (из пшеницы или риса и изюма), угощали крестных и родителей.

– Кстати, в 1990-е ритуальная запрещающая фраза «до первой звезды» вошла в один из рекламных роликов, снятых Тимуром Бекмамбетовым для банка «Империал». Они были тогда очень популярны.

– Да, там ужин у императрицы Екатерины II был как раз в последний день Рождественского поста. В числе святочных обрядов – славление Христа, посевание и колядование, ряжение, щедрование и меланкование. На Рождество не работали, готовили ритуальную пищу, ходили к соседям и родным с поздравлениями.

Один из архаических ритуа­лов святочной обрядности – рождественские обходы со звез­дой. Так, во многих районах Акмолинской области было принято делать рождественскую звезду из цветной бумаги или из дерева, ее украшали цветами, а внутрь вставляли фонарь. Зимние праздники в Приишимье всегда были популярными, хотя общерусский термин «святки» не прижился.

Зайдя в дом, пели рождественский тропарь «Рождество твое, Христе Боже наш!». Приходили славить взрослые и дети, которые пели рацейки и славления, иногда рождествовали, то есть кричали под окнами поздравления, но чаще всего обряд проводился в доме. Приходили славить взрослые и дети-славильщики, которые пели: «Славите, славите,/;Сами люди знаете./;Зачем пришел?/;– За копеечкой./;Открывайте сундучки,/;Подавайте пятачки./;Не дадите пятака,/;Мы корову за рога,/;Телочку за веревочку,/;А быка – за хвост/;На Великий пост./;Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой!/;С Рождеством вас!»

Зимние обряды бытовали во многих селах Приишимья, в основном в 20–30-х годах ХХ века, но кое-где христославление проводилось даже в послевоенные годы.

– «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем!» – это самая известная колядка. А что такое колядование?

– Это ритуал посещения домов группой колядовщиков, которые исполняли благопожелательные приговоры и песни в адрес хозяев, за что получали ритуальное угощение, вознаграждение.

Колядование и посевание зерном в Казахстане, как и в России, распространилось поздно, под влиянием переселенцев из европейской части России и Украины. Колядование начинается на Рождество и продолжается до старого Нового года. Колядовщиков и славильщиков одаривали деньгами, булками, печеньем, конфетами, подносили вино, приглашали за стол и угощали.

Добавлю, что в некоторых украинских селах старый Новый год называли Меланкой. В Украине 13–14 января особо отмечались дни Меланьи и Василья, тогда двое колядников наряжаются в короля Василька и королеву Меланку. Но в наших краях это был достаточно редкий обряд.

Да, приведенная вами колядка имеет продолжение: «Сею, вею, посеваю,/;с Новым годом поздравляю!/;Родись, пшеница, выше божницы,/;Родись, овес, выше берез,/;Расти большой, не бывай пустой». Посевают обыч­но утром 1 января, на старый Новый год, «сеют» на порог пшеницу, овес, горох, чтобы в доме был достаток.

– «Кто даст пирога, тому полон хлев скота!», «Дайте коровку – масляну головку» – это же тоже колядки? Какие еще пожелания звучали?

– Например, «А дай, Бог, тому, кто в этом дому!/;Ему рожь густа, рожь ужиниста./;Ему с колоса – осьмина, из зерна ему – коврига!» Еще в течение всех Святок было принято рядиться, «маскироваться». По домам ходили ряженые – рядились медведями, чертями, ведьмой, цыганами, даже снеговиками, молодые парни выворачивали полушубок мехом наружу, изображая козу…

Наряду с Колядой в культуре восточных славян зимним покровителем людей был языческий Дед Мороз, или Морозко. Мороз – существо опасное, и его старались умилостивить. Тех, кому это удавалось, Мороз одаривал, а людей, не угодивших ему, наказывал. Отсюда современная традиция «задабривать» Дедушку Мороза стишками или песенкой, чтобы он дал подарок.

Между прочим, изначально на новогодних торжествах Дед Мороз представал в образе простого ряженого, в каком-нибудь тулупе, с наклеенной бородой, и презентабельного вида не имел. Но со временем превратился в белобородого волшебника, красивого и могущественного.

– А Снегурочка Деду Морозу вправду родственница?

– Семья была практически у каждого языческого божества. В восточнославянской традиции у Мороза-Трескуна была злющая жена – Зима. У них родилась дочь Снегурка. Впоследствии бабка Зима редуцировалась, дочь превратилась во внучку, и мы ее, Снегурочку, полюбили.

– Галина Ивановна, но больше всего, особенно девушек, интересуют гадания. Гадать уже можно?

– Конечно. Гадают с Рождества и до Крещения. Эти две недели – особые, опасные. По преданию в Рождество Бог, радуясь рождению сына, открыл небесные врата и выпустил на землю нечистую силу, которая стала гулять, проказить, смущать праведный люд. Именно в святочные недели проще всего выйти на контакт с нечистой силой, и тот, кто гадает, должен осознавать опасность этого шага.

Наиболее опасной, но вещной считается ворожба под Рож­дество, в сочельник. Второе опасное, но верное гадание – с 31 декабря на 1 января (или с 13 на 14 января), на Васильев вечер. И третье гадание – крещенское, в ночь на 19 января.

– Расскажите про самое-самое страшное…

– Одно из самых традицион­ных (и страшных) гаданий – на зеркалах. Надо в зеркалах, направленных друг на друга, высмотреть суженого. Девушка должна снять с себя крестик, распустить волосы, гадание должно происходить без посторонних. То есть гадающая полностью отдает себя во власть нечистой силы…

Необходимо помнить, что если в «зеркальном коридоре» появится образ суженого, то это на самом деле будет черт. Как только увидишь его, надо сказать «Чур меня!». Если этого не сделаешь, то нечистый может выйти из зеркала со всеми вытекающими последствиями. Народные рассказы о гаданиях очень часто заканчиваются трагически.

Другое опасное гадание, когда девушка накрывает в бане стол на два прибора и говорит: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать». Суженый приходит, садится рядом. Это, конечно, тоже черт, поэтому надо быстро взять у него какую-нибудь вещичку и зачураться. Трагических исходов хватает и здесь. Бывает, что муж, узнав по прошествии нескольких счастливых лет совместной жизни, что жена на него гадала, сердится до рукоприкладства.

– Страшно… А что-нибудь менее экстремальное?

– Остальные гадания, как правило, коллективные и даже веселые. Например, бросание валенка или сапожка через забор, чтобы узнать, где живет будущий жених, наблюдение за поведением домашних животных и птиц, говорящим о его характере, социальном статусе, внешности (работящий, драчун, пьяница, портной) или времени свадьбы. Можно слушать различные звуки (лай собак, топот, звон), окликать прохожих и спрашивать судьбу или имя жениха, распространенными остаются гадания по вещим снам.

– Где ж в городе найти столько животных?.. Что же делать обычной городской девушке?

– Пусть возьмет четыре стакана, в один положит монеты, в другой – соль, в третий – хлеб, в четвертый – кольцо. Потом надо закрыть глаза и передвигать стаканы по столу, пока не перестанешь понимать, в каком что находится. Выбираешь наугад один. Если попался хлеб, то это к достатку в доме, монеты – к деньгам, соль – к слезам, а кольцо – к свадьбе.

– И сбудется?

– Бывает, что сбывается. Но слишком серьезно относиться к гаданиям вряд ли стоит.

– Собиранием и сохранением фольклора занимаются ученые, помогают им и студенты-филологи, у которых на первом курсе обязательно бывает фольклорная прак­тика...

– На фольклорную практику студенты-первокурсники Целиноградского педагогического института впервые отправились в 1978 году. За прошедшие десятилетия на филологических факультетах Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и Казахстанского филиала МГУ собран огромный уникальный архив, о студенческих экспедициях сняты фильмы, изданы сборники.

Первые собиратели фольклора давно уже стали учителями-словесниками, кто-то и сейчас занимается краеведческой работой. Студенты с удовольствием ездят на практику, многому учатся, поют народные песни, знают свадебные и календарные обряды, легенды и предания, присловья и приметы. В филиале МГУ стали традиционными «святочные посиделки», красочные творческие отчеты о практике. Фольклор молодежи однозначно интересен.

– Но не кажется ли вам, что фольклор все-таки «уходящая натура»? Наша жизнь очень сильно изменилась, модернизировалась. Ваши информанты, с которыми вы работаете во время экспедиций, – люди пожилые, да и колядовать дети сейчас не ходят… Что такое «современный фольк­лор», он вообще существует?

– «Жив ли фольклор?» – это дискуссионный вопрос, и споры велись с начала ХХ века. Как это ни парадоксально, фольклор живет и даже молодеет, переходит в иную среду бытования. Современные фольклористы «отошли» от «классики». Ими изучается детская, молодежная, женская (материнская), армейская, криминальная субкультуры, а также профессионально-корпоративные (например, программисты, хакеры), религиозно-мистические. В поле зрения – современные рукописные и печатные песенники, так называемая «наивная» литература; интернет-фольклор, фольклор туристов, спортсменов...

В Казахстане отмечается активное возрождение традиционной обрядовой и песенной культуры, что отражается в деятельности фольклорно-этнографических (аутентичных) коллективов. Обычно их руководители – подвижники, самостоятельно изучающие народную культуру края.

Как фольклорист, влюбленный в свое дело, верю, что фольклор никогда не исчезнет, он постоянно обновляется и сопровождает нашу жизнь. Знаете, на днях порадовали мои бывшие студентки. Светлана Демченко в Белгороде записала уникальную щедровку от детей и выставила на YouTube, Дарина Чепижко работает в Украине и записывает от детей колядки в естественном бытовании, то есть во время самого обряда.

– Вернемся к Святкам. Они завершаются Крещением – 19 января.

– Крещенские праздники включали целую систему очис­тительно-предохранительных обрядов: окрещивание, водо­святие и сбор крещенской воды. Красочное описание Крещения конца ХХ века дала старейшая жительница Зеренды – 90-летняя А. И. Баранова: «Вырубляли круглую такую Иордань, и тама кресты выделывали художники, красили красиво. Священник служил молебен, святил воду. И пускали голубей. Вода как пойдет фонтаном, и тут сразу с ружей стреляют три раза! А мы голубей пускаем. Красиво было! Святую воду приносили домой и окропляли все углы, окна, двери, скотину и людей, чтоб не болели. Воду хранили весь год».

Считается, что крещенская вода обладает целительной силой. В Павлодарской области был обряд «молчальной воды». Надо было пойти на Крещение молча, молча набрать воды из Иордани, молча вернуться домой – и если выдержишь, набранная тобой вода будет особенно целебной.

– Галина Ивановна, спасибо за беседу. Однако давайте напомним, что Святки – не последний зимний календарный праздник. Впереди нас ждет Масленица.

– Это яркий и веселый праздник, который отмечается целую неделю, и каждый день имеет свою символику, наполнен свои­ми обрядами. Но это проводы зимы. Пока же на дворе Святки – первые дни календаря. Мы строим планы, желаем родным, близким и всем-всем людям здоровья, благополучия, любви и надеемся, что новый год будет счастливым.