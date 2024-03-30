Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом

Представители китайского бизнес-сообщества выразили надежду на успешное сотрудничество с казахстанскими партнёрами, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В рамках официального визита в Китай министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провёл встречи с руководством крупных китайских компаний, в ходе которых обсуждены планы по реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане.

В ходе встречи с представителями китайской государственной публичной инвестиционной компании «Shandong Hi-Speed Group» обсуждены планы по строительству Казахстанско-китайского двойного торгово-промышленного парка. Казахстанская сторона выразила готовность в оказании всестороннего содействия в реализации проекта.

С руководством «Китайской мясной ассоциации» – крупнейшей национальной ассоциацией по производству и дистрибуции мяса в КНР и включающей в себя порядка 1300 членов, были обсуждены вопросы экспорта животноводческой продукции из Казахстана.

Председатель совета директоров «East Hope Group» Лю Юнсин ознакомил с планами компании по реализации ряда проектов в Казахстане. Данная китайская компания входит в десятку крупнейших в мире производителей электролитического алюминия и глинозёма.

Представители китайского бизнес-сообщества проявили большой интерес к реализации совместных перспективных проектов и выразили надежду на успешное сотрудничество с казахстанскими партнёрами.