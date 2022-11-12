Фото: Kazpravda.kz
Политика

Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева

Диасов Ораз
корреспондент

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов – доверенное лицо Касым-Жомарта Токаева в ходе теледебатов рассказал о том, как защищаются права детей в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Кошанов отметил, что в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева много внимания уделяется детям.

«С рождения и до 18 лет ребенок будет находиться под защитой государства. Так, после рождения на его имя будет открываться специальный счет, и туда будут начисляться средства из Нацфонда. Также в рамках защиты материнства и детства в стране продлевается срок выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет», – перечислил он.

Также в стране реализуются меры по социальной защите детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Поэтапно, добавил Кошанов, в стране будет решаться проблема дефицита ученических мест.

 

Популярное

Все
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Закон Республики Казахстан
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Политика
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Политика
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Политика
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым н…
Политика
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]