Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов – доверенное лицо Касым-Жомарта Токаева в ходе теледебатов рассказал о том, как защищаются права детей в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Кошанов отметил, что в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева много внимания уделяется детям.

«С рождения и до 18 лет ребенок будет находиться под защитой государства. Так, после рождения на его имя будет открываться специальный счет, и туда будут начисляться средства из Нацфонда. Также в рамках защиты материнства и детства в стране продлевается срок выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет», – перечислил он.

Также в стране реализуются меры по социальной защите детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Поэтапно, добавил Кошанов, в стране будет решаться проблема дефицита ученических мест.