Сегодня, в Международный день семьи, по всей стране прошла республиканская акция «Семейное дерево», в рамках которой дан старт Национальному конкурсу «Мерейлi отбасы-2025», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минкультуры

По информации Минкультуры, во всех регионах Казахстана, как в городах, так и в сельских населенных пунктах были организованы массовые мероприятия по посадке деревьев.

Традиционно акция проходит на специально отведенных аллеях под названием «Отбасы – бақыт мекені», которые были созданы ранее в парках.



Каждый год в рамках акции на этих аллеях высаживают новые деревья — символы крепких и сплоченных казахстанских семей.



Главная цель акции — подчеркнуть ценность семейных традиций, а также укрепление института семьи и забота о будущих поколениях через сохранение природы и развитие общественных инициатив.



В мероприятиях приняли участие известные общественные деятели, лидеры мнений, а также лауреаты конкурса «Мерейлі отбасы» прошлых лет.