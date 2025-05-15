Республиканская акция «Семейное дерево» прошла в Казахстане

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Сегодня, в Международный день семьи, по всей стране прошла республиканская акция «Семейное дерево», в рамках которой дан старт Национальному конкурсу «Мерейлi отбасы-2025», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минкультуры

По информации Минкультуры, во всех регионах Казахстана, как в городах, так и в сельских населенных пунктах были организованы массовые мероприятия по посадке деревьев.

Традиционно акция проходит на специально отведенных аллеях под названием «Отбасы – бақыт мекені», которые были созданы ранее в парках.

Каждый год в рамках акции на этих аллеях высаживают новые деревья — символы крепких и сплоченных казахстанских семей.


Главная цель акции — подчеркнуть ценность семейных традиций, а также укрепление института семьи и забота о будущих поколениях через сохранение природы и развитие общественных инициатив.

В мероприятиях приняли участие известные общественные деятели, лидеры мнений, а также лауреаты конкурса «Мерейлі отбасы» прошлых лет.

#Минкультуры #акция #старт #«Семейное дерево»

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