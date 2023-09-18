Резистентность при ВИЧ-инфекции

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Алия Сергалиева, заведующая отделом лечебно-профилактической помощи ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата г. Астаны

Применение антиретровирусных препаратов в клинике ВИЧ-инфекции позволило не только создать условия, при которых развитие СПИДа становится более или менее регулируемым процессом, но также восстановить работоспособность и социальные функции больных ВИЧ-инфекцией. Однако лечение ВИЧ не всегда может быть успешным, и под влиянием разных факторов формируется резистентность.

Резистентность вируса иммунодефицита человека – это его невосприимчивость к применяемым препаратам. Резистентность является следствием различных мутаций, которые очень часто происходят при репликации, т. е. копировании вируса в клетке хозяина.

При каждом копировании новый вирус отличается от своего предшественника. Но эти мутации далеко не всегда опасны для человека. Во-первых, потому что они порой являются губительными для самого вируса, а во-вторых, они могут не нести в себе никаких принципиально важных и полезных изменений для вируса. Однако в некоторых случаях мутации приводят к изменениям, которые повышают защитные механизмы вируса, и он становится невосприимчив к тому или иному препарату.

Возникнуть резистентность может несколькими способами. Чаще всего резистентность появляется уже в организме пациента, когда вирус иммунодефицита человека не полностью контролируется применяемым АРВ-препаратом. Это зависит от множества факторов, и в том числе если пациент нарушает режим приема терапии: не соб­людает время, кратность приема препаратов или пропускает прием в отдельные дни. В это время концентрация препаратов становится недостаточной для полного подавления вируса, уровень репликации возрастает, а вместе с ним увеличивается и вероятность выживания мутировавших резистентных штаммов вируса.

Резистентность может быть первичной, т. е. инфицирование происходит уже мутированным вирусом, который резистентен к тому или иному препарату, и такие случаи встречаются все чаще. Но одним из наиболее опасных видов резистентности является кросс-резистентность. Она возникает в том случае, если из-за мутации вирус иммунодефицита человека становится невосприимчив не к одному препарату антиретровирусной терапии, а сразу к нескольким.

Резистентность к лечению приводит к неблагоприятным последствиям. У таких людей есть большой риск развития оппортунистических инфекций, наступление иммуносупрессии, частые рецидивы сопутствующей патологии и, как следствие, снижение качества жизни. Пациенты, прерывающие АРТ, могут столкнуться с проблемами при возобновлении лечения. Это могут быть повторные побочные проявления или психологические трудности, связанные с возвращением к терапии.

Чтобы не возникало проблем с резистентностью, необходимо соблюдать несложные правила. Во-первых, следить за вирусной нагрузкой. Доказано, что если в организме менее 50 копий ВИЧ на миллилитр крови, то вероятность развития резистентности крайне мала. Во-вторых, необходимо четко соблюдать рекомендации врача и схемы приема назначаемых препаратов. И в-третьих, обязательно в практике использовать презервативы, чтобы не произошло повторного инфицирования, которое, вероятнее всего, будет уже другим штаммом вируса.

#здравоохранение #здоровье #медицина #ВИЧ #СПИД #ВИЧ-инфекция

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