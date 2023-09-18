Резистентность при ВИЧ-инфекции
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Алия Сергалиева, заведующая отделом лечебно-профилактической помощи ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата г. Астаны
Применение антиретровирусных препаратов в клинике ВИЧ-инфекции позволило не только создать условия, при которых развитие СПИДа становится более или менее регулируемым процессом, но также восстановить работоспособность и социальные функции больных ВИЧ-инфекцией. Однако лечение ВИЧ не всегда может быть успешным, и под влиянием разных факторов формируется резистентность.