Результаты, планы, перспективы

Общество равных возможностей

Проведенные проверки социальных объектов (школ, больниц, магазинов, акиматов) показали, что не во всех из них созданы усло­вия для людей с ограниченными возможностями. В частности, проверяющие зафиксировали, что не везде есть пандусы, поручни на входной группе, адаптированные санитарные узлы, парковочные места...

Об этом проинформировал председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов. По его словам, за 11 месяцев нынешнего года инспек­торы по труду провели более 2 000 проверок. Сумма выписанных штрафов превысила 215 млн тенге.

– Государственные инспекторы на основании результатов проверки выносят субъекту контроля обязательные для исполнения предписания по устранению, профилактике, недопущению и предотвращению нарушений. За грубые нарушения накладываются административные штрафы, – рассказал Толеген Оспанкулов.

Сегодня в стране проживают более 730 тыс. людей с особыми потребностями. Для создания им равных возможностей министерством разработана Интерактивная карта доступности на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz), где размещается полная информация о работе акиматов по адаптации организаций. Сейчас там собраны сведения по более чем 40 тыс. объектам. В следующем году показатель охвата планируется довести до 60%, ста процентов намерены достигнуть в 2027-м.

По данным местных исполнительных органов, в настоящее время для людей с особыми потребностями полностью адаптированы 22 166 объектов, большинство из них – учреждения образования. В числе отстаю­щих – Мангистауская область и область Улытау.

– С 1 января следующего года вводится лицензирование организаций, оказывающих специальные соцуслуги в сфере социальной защиты. Их порядка тысячи. При выдаче лицензии будут учитываться наличие материально-технической базы и оборудования, медицинской лицензии, лицензии пожарной безопасности, приспособленного здания, полного штата сотрудников… Благодаря этому будут отфильтрованы организации, не заинтересованные в предоставлении качественных услуг, – подытожил свое выступление докладчик.

ИИ в геологии

Во время брифинга, посвященного вопросам геологоразведочной отрасли, председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев сообщил, что сегодня активно идет внедрение искусственного интеллекта. Использование новых технологий позволит проанализировать и структурировать уже имеющиеся данные, что окажет влияние на развитие геологоразведочных работ.

Применение ИИ в геологоразведочной сфере – это один из путей дальнейшего развития. Сейчас же, как сказал председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Ерлан Акбаров, в отрасли активно используются аэрогеофизические исследования. Специально для этого привлекаются крупные компании, имеющие соответствующий опыт.

Для удобства инвесторов и недропользователей с 1 ноября этого года в Казахстане запущена Единая платформа недропользования minerals.e-qazyna.kz (ЕПН). По ранее опубликованной информации на сайте Министерства промышленности и строительства, благодаря ЕПН обеспечен бесшовный оцифрованный процесс от подачи заявки инвестором на разведку, добычу до ее аукциона и выдачи лицензии.

– Сейчас на этой платформе реализовываются бизнес-процессы: получение лицензий на разведку, добычу, продление сроков этих лицензий и так далее. И все это в онлайн-режиме. За счет такого подхода мы хотим убрать коррупционную составляющую и исключить человеческий фактор. На платформе уже размещены некоторые отчеты в области геологоразведки. С начала следующего года все бизнес-процессы на ней будут налажены в полном объеме, – заверил Ерлан Галиев.

Спикер также отметил, что на сегодняшний день на государственном учете запасов полезных ископаемых 9 548 месторождений, из которых 355 месторождений углеводородов, 987 – твердых, 3 666 – общераспространенных полезных ископаемых и 4 540 – подземных вод.

В Казахстане имеются перспек­тивы для открытий новых месторождений углеводородов. В настоящее время геологами выделяются 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн. Сейчас весь объем нефтегазодобычи приходится на пять освоенных бассейнов, из которых самым крупным считается Прикаспийский – около 80% ресурсной базы страны.

Одна из главных проблем в отрасли – старение кадров и нежелание молодежи связывать судьбу с геологией.

– Во всем мире ведется битва за таланты. Их мы должны взращивать сами. Согласно действующему законодательству, недропользователь обязан один процент от эксплуатационных затрат выделять на обучение, подготовку кадров. Крупные казахстанские компании готовят себе специалистов. Государство дает возможность каждому недропользователю создавать свой кадровый потенциал, – резюмировал Ерлан Акбаров.

По данным Министерства промышленности и строительства, в 2024 году из стен вузов выпущено более 3 тыс. выпускников для этой отрасли.

Динамичное развитие

Согласно отчетам глав регио­нов, в Алматинской и Актюбинской областях за минувшие 11 месяцев наблюдается положительная динамика развития.

Созданный по Указу Президента Касым-Жомарта Токаева новый город Алатау, по словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, демонстрирует неплохие результаты: специальная экономическая зона «Алатау» является крупнейшей в Центральной Азии по размеру (96 тыс. га) и входит в тройку самых больших экономических зон в мире.

– Для развития Алатау в качестве современного города мы сотрудничаем с консультантами из Китая и Сингапура, поскольку именно в этих странах высоко развиты градостроительство, инфраструктура, транспортная система. И все это с применением «умных» технологий. Комп­лексное развитие городов Конаев и Алатау позволит решить множество вопросов, связанных с агломерацией Алматы, а также эффективно использовать их потенциал, – подчеркнул Марат Султангазиев.

Несмотря на имеющиеся положительные достижения, есть в регионе и проблемы. В частности, с трехсменными школами. В настоящее время таких учебных заведений 37. Для того, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, началось строительство 26 учебных заведений. С начала года было открыто девять школ на 9 тыс. мест. До конца года планируется ввод еще пяти объектов. На вопрос журналиста о том, будет ли ЖК «Асыл Арман» присоединен к Алматы, аким ответил:

– Жилой комплекс «Асыл Арман»­ один из крупных и находится близ Алматы. Там проживают порядка 25 тысяч жителей. Одна из проблем связана с социальной инфраструктурой. К сентябрю 2025 года за счет частного инвестора планируем запустить школу на две тысячи мест. Вопрос о присоединении ЖК к Алматы пока не обсуждали.

За 11 месяцев 2024 года индекс краткосрочных экономических показателей в Алматинской области составил 109,1%. А в Актюбинском регионе экономический рост сложился на уровне 106%.

Здесь вопросу создания усло­вий для качественного образования школьников уделяется не меньше внимания, чем в Алматинской области. В 2024-м в эксплуатацию введено восемь новых школ, до конца года планируется завершить строительство еще двух учебных заведений. Кроме того, в отдаленных селах будут возведены 15 школ на 4,6 тыс. мест.

– В результате паводков в Актюбинской области пострадало около четырех тысяч домов. По итогам технического обследования аварийными признаны 1 013 домов. При поддержке бизнес-сообщества построено 500 домов, приобретено 513 на общую сумму 25 миллиардов тенге. На ремонт и восстановление трех тысяч жилых домов выплачены компенсации – 9,8 миллиарда тенге, – сказал на брифинге аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

В 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 975 тыс. кв. м жилья.