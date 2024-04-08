Риск вспышек водных инфекций прокомментировали в Минздраве

В министерстве заверили, что в Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: пресс-служба МЗ РК

Минздрав держит на особом контроле эпидситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

«Для профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели», – рассказли в министерстве.

По результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности воды отсутствуют риски для возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний.

Для оказания организационно-методической помощи на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Национального центра общественного здравоохранения.