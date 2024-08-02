Робота-фермера создали британские разработчики

Изобретения , В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Британский стартап представил робота с искусственным интеллектом, который может работать в поле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так называемый электронный фермер использует искусственный интеллект для мониторинга. С помощью нескольких камер машина отличает нужные сельхозкультуры от сорняков, после чего выжигает вредителей светом. После этого он отправляет снимки растений на сервер для контроля урожая.

Прототип может обрабатывать 1,5 гектара полей за 8 часов. Работая от аккумулятора и солнечной энергии, робот свободно двигается на разных ландшафтах и действует без сбоев при любой погоде.

«Робот делает отдельную фотографию, идентифицирует урожай и сорняки, принимает решение выжечь ненужное, это происходит за долю секунды. Мы обследовали более 3 млн растений и обработали свыше 40 гектаров за один сезон всего одним агрегатом, было уничтожено почти 900 тысяч сорняков», - рассказал генеральный директор Earth Rover Джеймс Миллер.

 

#робот #фермер #ИИ

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