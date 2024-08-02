Робота-фермера создали британские разработчики

Британский стартап представил робота с искусственным интеллектом, который может работать в поле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так называемый электронный фермер использует искусственный интеллект для мониторинга. С помощью нескольких камер машина отличает нужные сельхозкультуры от сорняков, после чего выжигает вредителей светом. После этого он отправляет снимки растений на сервер для контроля урожая.

Прототип может обрабатывать 1,5 гектара полей за 8 часов. Работая от аккумулятора и солнечной энергии, робот свободно двигается на разных ландшафтах и действует без сбоев при любой погоде.