Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером

Глава государства провел консультации с председателями палат Парламента и премьер-министром по роспуску Мажилиса Парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования Парламента и маслихатов.

«В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты», – сказал президент.

В ходе консультаций, проводимых главой государства в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции, выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.

По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в первой половине 2023 года. На них будет затрачено 33,4 млрд тенге.