Во сколько обойдутся выборы в Мажилис и маслихаты

В Министерстве финансов Казахстана рассказали, во сколько обойдутся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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В пресс-службе Минфина напомнили, что главой государства в послании от 1 сентября 2022 года поручено провести внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.

«В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Парламенте расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год – прим. ред.)», – сообщили в ведомстве.

Данные расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:

- от политических партий по партийным спискам;

- по одномандатным территориальным избирательным округам.