Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500

За выход в полуфинал Елена сыграет с белоруской Викторией Азаренко
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге турнира Ecotrans Ladies Open в Берлине обыграла россиянку Веронику Кудерметову, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 7:5, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК
Соперницы провели на корте 1 час и 36 минут. Казахстанка упрочила преимущество в очном противостоянии - 5:0.
За выход в полуфинал Елена сыграет с белоруской Викторией Азаренко.
«Я долго ждала этого матча. Очень рада вернуться на траву. Наши матчи проходили всегда в разных условиях и на разных кортах. Мы хорошо знаем друг друга. Я попытаюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах. Пока просто счастлива от победы», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.