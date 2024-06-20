Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500

За выход в полуфинал Елена сыграет с белоруской Викторией Азаренко

Фото: пресс-служба ФТК

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге турнира Ecotrans Ladies Open в Берлине обыграла россиянку Веронику Кудерметову, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 7:5, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Соперницы провели на корте 1 час и 36 минут. Казахстанка упрочила преимущество в очном противостоянии - 5:0.

За выход в полуфинал Елена сыграет с белоруской Викторией Азаренко.