Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании

И вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде, передает Kazpravda.kz

Фото: porsche-tennis.com

Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала уверенную победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (№46) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской спортсменки.

Матч продолжался 1 час 16 минут.

Рыбакина играла не очень стабильно. Но тем не менее, она сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В свою очередь, Бронцетти дважды подала навылет, сделала четыре двойные и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

«Очень рада победе, пришлось немного побороться. Думаю, в целом это был хороший матч. В первом сете мы играли почти на равных. Меня немного расстраивали простые ошибки. К тому же процент первых подач был не самым высоким на протяжении всего матча. Есть над чем работать. Надеюсь, следующий матч будет лучше», — сказала Рыбакина после матча.

В следующем раунде соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).