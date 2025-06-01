В рамках поручений Президента правительством в лице министерства внутренних дел на системной основе реализует комплекс мер по защите несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» с начала года проводятся масштабные профилактические акции, среди которых «Подросток», «Дети в ночном городе», «Внимание – дети!» и другие. Первый этап ОПМ «Подросток» прошел с 10 апреля по 6 мая, второй – с 19 по 31 мая. В этот период особое внимание уделяется контролю за нахождением детей в ночное время без сопровождения взрослых, особенно в развлекательных заведениях.

В преддверии летних каникул особое внимание уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С 20 по 26 мая в рамках акции «Внимание – дети!» проверялись маршруты перевозки, уязвимые участки дорог, условия безопасности возле мест летнего отдыха, а также соблюдение правил перевозки детей на автобусах. В ходе кампании проводились совещания с представителями системы образования.

МВД также усилило борьбу с преступлениями против детей. В 2024 году сделан упор на выявление правонарушений в школах – это позволило обнаружить больше фактов вымогательства и травли среди подростков. С начала года зафиксировано 145 случаев буллинга, а с момента введения административной ответственности за травлю – 327. Профилактика буллинга ведется в координации с Министерством просвещения и включает меры правовой, психологической и социальной помощи.

Для оперативного реагирования на сигналы о насилии внедрен специальный алгоритм действий полиции. По всей стране действуют межведомственные мобильные группы при акиматах с участием полицейских, педагогов, прокуроров и соцслужб.

С начала года зафиксировано 59 случаев принудительной высадки детей из общественного транспорта – все они были пресечены. МВД напоминает, что эта норма регулируется на законодательном уровне, и ее нарушение влечет ответственность.

За всеми школами в Казахстане закреплены более 7,5 тыс. полицейских, которые проводят системную профилактическую работу. Только в этом году правоохранители провели более 52 тыс. правовых лекций, включая встречи с родителями, где разъясняются права и обязанности в сфере воспитания детей.

Также развивается такое направление как кибербезопасность. Департамент по противодействию киберпреступности МВД круглосуточно мониторит интернет на наличие противоправного контента. В текущем году выявлено свыше 58 тыс. опасных ресурсов, более 21 тыс. из них заблокированы через систему «Кибернадзор».