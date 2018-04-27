Технологии
Самая маленькая в мире японская ракета попала в книгу рекордов Гиннеса
Самая маленькая в мире ракета SS-520, сделанная в Японии, занесена в книгу рекордов Гиннеса, сообщает Ria.ru со ссылкой на японское аэрокосмическое агентство JAXA.

SS-520, успешный запуск которой произошел в феврале этого года, – самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр – 50 сантиметров, вес – 2,6 тонны. Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А- 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" – 25 метров. Размеры спутника, который она вывела на орбиту в феврале, составили 11,66 х 11,6 х 34,6 сантиметра, вес три килограмма.

Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 1 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).

"Мы смогли сделать такую маленькую ракету, аналогов которой нет в мире, благодаря высокому уровню науки и технологии нашей страны, а также благодаря тому, что долгие годы трудились над разработкой ракет и созданием основ для транспортировки", – сообщил глава проекта Хирото Хабу.

Японское аэрокосмическое агентство сообщило, что рассчитывает с помощью новой ракеты и снижения цен на запуск "сделать так, чтобы космос шире использовался как можно большим числом людей в повседневной жизни, для науки и в промышленности".

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