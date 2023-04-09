Сбитая автобусом в Шымкенте девушка госпитализирована в тяжелом состоянии

В результате страшного ДТП в Шымкенте погибли четыре пешехода. Врачи борются за жизнь 18-летней девушки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

Фото: Polisia.kz

Спустя несколько минут после ДТП на место приехали 4 бригады скорой помощи. Среди пострадавших — два подростка 14 и 18 лет.

Фельдшеры оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в близлежащие больницы.

14-летняя девочка, не приходя в сознание, скончалась от тяжелых травм.

Состояние 18-летней девушки, врачи оценивают как средней тяжести, она находится в отделении нейрохирургии.

Напомним, 8 апреля, вечером, в Шымкенте автобус без водителя выехал на полосу встречного движения и сбил шесть пешеходов.

В результате две женщины и подросток погибли на месте. Водитель водворен в ИВС.