В Шымкенте неуправляемый автобус врезался в толпу пешеходов: четверо погибших

Четыре человека погибли и двое пострадали, в результате наезда пассажирского автобуса на толпу в Шымкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте автобус без водителя выехал на полосу встречного движения и сбил шесть пешеходов, находившихся на тротуаре. Жуткое ДТП произошло 8 апреля примерно в 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро".

В результате две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице.

По приезду на место следственно-оперативная группа ДП города Шымкент, установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов.

В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса.

Водитель водворен в ИВС.