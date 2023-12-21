Сборная Казахстана по футзалу победила во всех матчах элитного раунда квалификации ЧМ-2024

Фото: пресс-служба КФФ

Национальная сборная Казахстана по футзалу в заключительном матче квалификации элитного раунда квалификации ЧМ-2024 на выезде обыграла Румынию со счетом 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

Счет на 7-й минуте открыл Чингиз Есенаманов. Во 2-м тайме Биржан Оразов забил 2-й мяч и поставил точку в этой встрече.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла все свои матчи в элитном раунде квалификации чемпионата мира 2024 года.

В прошлом туре подопечные Кака досрочно оформили выход в финальную стадию мундиаля, который состоится осенью следующего года.