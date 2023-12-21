Сборная Казахстана по футзалу победила во всех матчах элитного раунда квалификации ЧМ-2024

Спорт
83
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подопечные Кака завершили элитный раунд гостевой победой над Румынией

Фото: пресс-служба КФФ

Национальная сборная Казахстана по футзалу в заключительном матче квалификации элитного раунда квалификации ЧМ-2024 на выезде обыграла Румынию со счетом 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

Счет на 7-й минуте открыл Чингиз Есенаманов. Во 2-м тайме Биржан Оразов забил 2-й мяч и поставил точку в этой встрече.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла все свои матчи в элитном раунде квалификации чемпионата мира 2024 года.

В прошлом туре подопечные Кака досрочно оформили выход в финальную стадию мундиаля, который состоится осенью следующего года.

#казахстан #Спорт #матч #ЧМ #футзал

Популярное

Все
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Чеэсники назвали пиротехнику одной из главных причин новогодних пожаров
Миллиарды в «облако» и миллион акыну
Сразу восемь акимов сельских округов Кербулакского района области Жетысу привлечены к ответственности за приписки
С недропользователями, нарушившими контрактные обязательства, расторгнуты договоры
Найти работу в проактивном формате
Не затраты, а инвестиции
Станция на плаву
Водное хозяйство: ждем системной работы
Помогут компенсации
Успехи на кортах
Художники рисуют мир
Компенсация за вредность
Обмани, если сможешь
Конкурс будущих инженеров
Что такое ВИЧ?
Весомая поддержка
Частники помогут
Награды для транспортников
Декабрь. Время огурцов...
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Газовые баллоны взорвались в продуктовом павильоне в Костанае
Ограбления на одном и том же перекрестке зафиксировали в Алматы
Говорят свидетели декабря
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Голубые каски Казахстана
Брак по электронному расчету
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

Читайте также

Объявлен спортсмен года
Глава Казахстанской федерации шахмат отчитался об итогах ра…
Футболисты напали и сломали нос судье во время матча в Турц…
Впервые в истории 3 хоккейные сборные Казахстана сыграют в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]