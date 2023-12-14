Казахстан обыграл Нидерланды и вышел в финальную стадию ЧМ-2024 по футзалу

Спорт
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Сегодня, 14 декабря, сборная Казахстана по футзалу обыграла Нидерланды в рамках элитного раунда отборочного цикла чемпионата мира-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Биржан Оразов (1-я минута) и Дуглас Жуниор (7-я).

Благодаря этому успеху Казахстан набрал 15 очков и с 1-го места в группе А вышел в финальную стадию чемпионата мира.

Таким образом, следующий матч подопечных Рикардо Кака с Румынией, который состоится 20 декабря в Бухаресте, превращается в пустую формальность.

Отметим, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а 4 лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Финальный турнир ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

Напомним, матч сборной Казахстана по футзалу против Нидерландов посетил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

#Спорт #победа #ЧМ #футзал

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