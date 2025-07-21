Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграет в Дивизионе В Евролиги (EBSL 2025 – Euro Beach Soccer League), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ
Турнир пройдет с 25 по 27 июля в городе Кастелламмаре-ди-Стабия (Италия). Соперниками казахстанской сборной станут команды Румынии, Норвегии и Мальты.
Перед стартом турнира сборная проведет учебно-тренировочный сбор с 20 по 24 июля.
Состав сборной Казахстана по пляжному футболу:
Вратари: Дастамиден Дагиев («Арман»), Дмитрий Бровко («Barqy»);
Защитники: Игорь Демешко, Михаил Кайзер (оба – «Арман»), Абдыкадыр Курбанов («Омега»), Нурдаулет Болатбек («Малайсары»);
Нападающие: Айдын Маликов («Малайсары»), Артур Деринг, Нурлан Жунасов (оба – TK B&A), Арман Шотанов («Barqy»), Владислав Шевчук, Алан Мыңбаев (оба – «Арман»).
Тренерский штаб:
– Артем Ерохнович – главный тренер
– Александр Богомолов – ассистент главного тренера
– Бауыржан Абаев – врач
– Ойбек Полатов – массажист
– Меруерт Танабаева – менеджер
Расписание матчей сборной Казахстана:
25 июля, 15:30: Казахстан – Румыния
26 июля, 14:15: Норвегия – Казахстан
27 июля, 14:15: Мальта – Казахстан
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на платформе BSWW TV, добавили в КФФ.