Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграет в Дивизионе В Евролиги (EBSL 2025 – Euro Beach Soccer League), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

Фото: пресс-служба КФФ

Турнир пройдет с 25 по 27 июля в городе Кастелламмаре-ди-Стабия (Италия). Соперниками казахстанской сборной станут команды Румынии, Норвегии и Мальты.

Перед стартом турнира сборная проведет учебно-тренировочный сбор с 20 по 24 июля.

Состав сборной Казахстана по пляжному футболу:

Вратари: Дастамиден Дагиев («Арман»), Дмитрий Бровко («Barqy»);

Защитники: Игорь Демешко, Михаил Кайзер (оба – «Арман»), Абдыкадыр Курбанов («Омега»), Нурдаулет Болатбек («Малайсары»);

Нападающие: Айдын Маликов («Малайсары»), Артур Деринг, Нурлан Жунасов (оба – TK B&A), Арман Шотанов («Barqy»), Владислав Шевчук, Алан Мыңбаев (оба – «Арман»).

Тренерский штаб:

– Артем Ерохнович – главный тренер

– Александр Богомолов – ассистент главного тренера

– Бауыржан Абаев – врач

– Ойбек Полатов – массажист

– Меруерт Танабаева – менеджер

Расписание матчей сборной Казахстана:

25 июля, 15:30: Казахстан – Румыния

26 июля, 14:15: Норвегия – Казахстан

27 июля, 14:15: Мальта – Казахстан

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на платформе BSWW TV, добавили в КФФ.