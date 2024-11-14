Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом

В мире насчитывается свыше 500 млн человек, страдающих сахарным диабетом. В Казахстане зарегистрировано свыше 516 564 с таким диагнозом, из них 92,4% приходится на долю сахарного диабета 2-го типа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирный день борьбы с диабетом в этом году отмечается под тематикой «Преодоление барьеров, устранение пробелов».

Диабет — это не просто заболевание, а серьезная угроза для здоровья, способная привести к инвалидности и даже смерти, может вызвать ряд тяжелых осложнений, включая слепоту, почечную недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, ампутацию нижних конечностей.

В поликлинике пациенты с сахарным диабетом получают бесплатное лечение, консультации и диагностику, постоянное наблюдение врачей и участие в программе управления заболеванием, 46 наименований лекарственных средств, 14 видов медицинских изделий.

Профилактика — это самый лучший способ избежать серьезных последствий диабета.

Для предотвращения диабета 2-го типа и его осложнений настоятельно рекомендуется следить за массой тела, соблюдать физическую активность не менее 30 минут в день, принимать здоровое питание, сократить потребление сахара и насыщенных жиров, отказаться от курения.