Село, мы ищем таланты!

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Появилась прекрасная возможность для старшеклассников из глубинки проявить себя – в текущем месяце впервые в стране пройдет республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся 9–11-х классов сельских школ.

фото предоставлено пресс-службой акима области Жетысу

Сельская олимпиада стартует 20 ноября. Сейчас среди школьников области проводится активная агитационная работа, призывающая всех старшеклассников попробовать свои силы в отборе. Новый проект Министерства просвещения для региона более чем актуален: из 336 школ 278 расположены в сельской местности, и при этом больше половины из них – малокомплектные учебные заведения.

– Цель олимпиады – создать оптимальные условия для выявления и поддержки одаренных и способных школьников из сельской местности, – поясняет руководитель управления образования области Жетысу Марат Сулейменов. – Будет проведен отбор наиболее академически способных учащихся с их дальнейшим интеллектуальным развитием и профессиональной ориентацией. И в целом даже подготовка к олимпиаде будет способствовать всестороннему развитию детей: более тщательному изучению предметов, углублению знаний и навыков школьников, формированию устойчивого интереса к определенным направлениям.

Сельская олимпиада пройдет в три этапа, принять участие в первом смогут все желающие ученики 9–11-х классов. Для этого им необходимо зарегист­рироваться на онлайн-платформе auyl.daryn.kz до 15 ноября. Для удобства и доступности начальный отбор организуют на местах в формате компьютерного тестирования. Второй – отборочный – будет проведен региональными управлениями образования. По его итогам будут отобраны участники заключительного тура, который пройдет в Астане.

Стоит отметить, что ранее различные интеллектуальные и творческие конкурсы для учащихся именно из сельской местности проводились только частными учредителями, а значит, за участие в них взималась определенная плата, да и масштаб олимпиады не подразумевал обычно ничего, кроме морального и материального поощрения. Этот же проект дает возможность раскрыть потенциал каждого ученика из глубинки, а помимо победы школьники получают дополнительную подержку для дальнейшего роста.

– Основной задачей олимпиады являются отбор и подготовка старшеклассников сельских школ к участию в олимпиадах республиканского и международного уровня, – говорит директор областного учебно-методического центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Жетісу дарыны» Сандугаш Жумагельдина. – Победители в дальнейшем будут обучаться в Республиканской заочной школе, пройдут учебно-тренировочные сборы при Республиканском научно-практическом центре «Дарын».

Это уникальная возможность для учащихся из сел, еще раз подчеркивают в областном управлении образования, ведь раньше они соревновались в знаниях наравне с городскими школьниками. Но при этом, уточняют в ведомстве, в прошлом году из 94 учеников, защищавших честь региона на заключительном этапе республиканской предметной олимпиады, почти половину составили сельские школьники. Для них сейчас соз­даются все условия по повышению качества образования.

В области реализуется ряд проектов, в числе которых – поощрение инициативных педагогов в сельских учебных заведениях; распространение в отдаленных селах опыта образовательных организаций для одаренных детей по принципу «школ-магнитов»; поддерж­ка учеников по направлению «Дарынды ауыл оқушылары»; развитие образовательного медиапроекта OILAIYQ; учебно-тренировочные сборы для победителей региональных олимпиад на базе летнего лагеря «Жалын» в Алакольском районе.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Повышение потенциала опорных школ в сельских регионах» Фонда устойчивого развития образования в партнерстве с фондом «Қазақстан халқына» и Назарбаев Интеллектуальными школами, за 2022–2023 годы четыре учебных заведения области Жетысу прошли капитальную модернизацию. Буквально накануне организаторы и спонсоры проекта ознакомились с работой обновленной Когалинской средней школы Кербулакского района. На выделенные 250 млн тенге здесь провели ремонт и оборудовали 36 кабинетов. Так что теперь здешние ребята, как и городские ученики, имеют возможность заниматься в специализированных современных классах биологии, физики, химии и информатики. В школе оборудованы также лаборатория STEM, кабинет гидропоники и класс робототехники с технологией виртуальной реальности.

По информации областного управления образования, для развития в сельской местности таких востребованных ныне направлений, как робототехника, программирование и конструирование, при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына», фонда «Развитие инженерного образования» и компании ТОО «Арман Инжиниринг» реализован проект «Болашақ инженерлер-1». Он позволил обеспечить самыми современными комплектами робототехники семь школ в Алакольском, Аксуском, Сарканском, Ескельдинском, Коксуском, Каратальском и Кербулакском районах. А до конца года планируется оборудовать еще один кабинет роботехники в городе Текели.

#дети #село #олимпиада #школа #школьники #таланты

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