Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в Чили
68
В Чили микроавтобус столкнулся с поездом, семь человек погибли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Семь человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили, сообщило радио BiobioChile.
"Инцидент произошел в 8 утра в регионе Био-Био... От столкновения автобус откинуло на обочину путей", - отмечает СМИ.
Сообщается, что среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров.
Водитель микроавтобуса, выехавшего на пути, выжил, получив незначительные ранения. Он задержан.