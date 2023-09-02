Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в Чили

В Чили микроавтобус столкнулся с поездом, семь человек погибли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Семь человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили, сообщило радио BiobioChile.

"Инцидент произошел в 8 утра в регионе Био-Био... От столкновения автобус откинуло на обочину путей", - отмечает СМИ.

Сообщается, что среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров.

Водитель микроавтобуса, выехавшего на пути, выжил, получив незначительные ранения. Он задержан.