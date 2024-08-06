Семья приехала на отдых и погибла в Акмолинской области

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Четыре человека из одной семьи купались в водоёме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия, унесшая жизнь четырёх человек, произошла на Астанинском водохранилище, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По данным ДЧС региона, инцидент, унесший жизнь семьи, произошел на запрещенном для купания месте.

«Все четверо - члены одной семьи. Тела женщины 1980 и девушки 2001 года рождения были извлечены очевидцами. Поиски тел двух мужчин 1977 и 2000 года рождения ведутся спасателями ДЧС Акмолинской области и города Астаны», – сообщили в госоргане. 

ДЧС Акмолинской области призывает граждан соблюдать меры безопасности на воде.

Также вчера стало известно о гибели четверых человек на реке Иргиз в Актюбинской области.

#гибель #семья #водохранилище

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