4 человека утонули в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мужчина и трое детей утонули в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным ДЧС, инцидент произошел 3 августа в селе Т. Жургенова, Айтекебийского района на реке Иргиз.

«Мужчина 1985 года рождения, пытаясь спасти троих детей 2011, 2013, 2017 годов рождения, утонули. Во время купания рядом с детьми находились родители», – рассказали в департаменте ЧС, добавив что один из детей приходится родственником мужчине, двое – родные дети.

Спасателями оперативно-спасательного отряда, сотрудниками полиции и местными жителями вытащили из воды тела 4 человек.

ДЧС Актюбинской области призывает строго соблюдать правила безопасности при купании.

