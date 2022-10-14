Сердар Бердымухамедов прибыл с первым госвизитом в Казахстан

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретил в аэропорту города Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Ожидается, что в ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Кроме того, С. Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».