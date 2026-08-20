Казахстан и Татарстан расширяют межмузейное сотрудничество

Национальный центральный музей Республики Казахстан принял участие в IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который прошел в Казани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

На площадке форума представители музейного сообщества, научных и образовательных учреждений Казахстана, России и Китая обсудили вопросы сохранения культурного наследия и развития международного сотрудничества.

В рамках форума казахстанская сторона представила доклад «От исторических маршрутов к современному партнерству: музейное сотрудничество Казахстана и Китая в контексте наследия Великого шелкового пути».

Особое внимание было уделено роли музеев в изучении и популяризации наследия Великого шелкового пути, а также развитию
современных форм научного и профессионального взаимодействия между учреждениями культуры.

Одним из ключевых итогов участия казахстанской стороны стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным центральным музеем Республики Казахстан и Национальным музеем Республики Татарстан.

Соглашение предусматривает развитие совместных выставочных, научно-исследовательских, образовательных и культурных проектов, обмен опытом и дальнейшее укрепление профессиональных связей между музеями двух стран.

#сотрудничество #соглашение #музеи #Татарстан

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