Вернувшихся из Венгрии шахматисток с триумфом встретили в аэропорту Астаны

Фото: пресс-служба столичного аэропорта

Как сообщили в МТС РК, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретил в аэропорту Астаны спортсменок женской сборной по шахматам, которые завоевали серебряную медаль на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, а также спортсменов мужской сборной, принимавших участие в этом престижном соревновании.

Глава ведомства поздравил шахматистов с успешным выступлением, отметив, что их достижения свидетельствуют о значительном прогрессе шахматного движения в стране. Министр также подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание развитию этого вида спорта.

«Сердечно поздравляю женскую сборную с историческим вторым местом на олимпиаде! Эта победа – яркий пример динамичного роста шахмат в Казахстане. В нашей стране функционирует более 7 тысяч шахматных секций, и число игроков превышает 200 тысяч. Женская сборная выступила как один из фаворитов олимпиады и показала миру высокий уровень казахстанских шахмат и их светлое будущее. Я хочу выразить благодарность тренерам, подготовившим команду, и всем болельщикам за поддержку», – сказал Ербол Мырзабосынов.

Отметим, что в финальном туре женская сборная сыграла вничью с командой США (2-2), набрав 18 очков. В составе сборной выступали Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова, Ксения Балабаева и Алуа Нурман.



Напомним, что Всемирная шахматная олимпиада проходит каждые два года. В предыдущем турнире, который состоялся в индийском городе Ченнаи, женская команда Казахстана (Бибисара Асаубаева, Жансая Абдималик, Гулисхан Нахбаева, Ксения Балабаева, Назерке Нургали) заняла пятое место, набрав 352 очка.

Ранее спортсменок поздравил глава государства.