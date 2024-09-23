Президент поздравил женскую сборную по шахматам с победой на Олимпиаде

Президент , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Он пожелал ей новых достижений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Поздравляю женскую сборную Казахстана с завоеванием серебряных медалей Всемирной шахматной Олимпиады – 2024. Это выдающийся успех казахской шахматной школы и ее замечательных представительниц. Желаю нашим спортсменам новых достижений!» – написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, что женская сборная нашей страны показала беспрецедентный для олимпиады результат: наши спортсменки стали серебряными медалистками, обойдя сильнейших соперниц из США и Польши. Золото в мужском и женском первенствах Всемирной олимпиады завоевали сборные Индии.

По данным Федерации шахмат, молодую женскую сборную (средний рейтинг — 2373, № 10), достойно игравшую 11 туров под руководством гроссмейстерского дуэта Павла Коцура (капитан) и Александра Моисеенко (тренер) представляли 20-летняя IM Бибисара Асаубаева (2482), 19-летняя IM Меруерт Камалиденова (2352), 18-летние WIM Ксения Балабаева (2335) и WIM Амина Кайрбекова (2243) и самая молодая 17-летняя дебютантка Олимпиады WIM Aлуа Нурман (2324). 

#президент #поздравление #шахматы

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