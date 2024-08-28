Шереметьевский тупик

фото предоставлено Александром Шевченко

Причина всему, по словам директора лагеря «Романтик» Александра Шевченко, – неклиентоориентированность одного из российских авиаперевозчиков.

Еще в начале лета группа алматинских подростков вместе с родителями и директором лагеря «Романтик» решили завершить каникулы приятной поездкой в культурную столицу России – Санкт-Петербург. Заранее побеспокоились о билетах и приобрели их в оба конца. Правда, туда путь пролегал транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

– На паспортном контроле в Шереметьево нас задержали представители пограничной службы соседней страны. Тщательный досмотр личных вещей привел к тому, что к гейту мы подошли за 20 минут до вылета самолета в Санкт-Петербург, и группу не пустили на рейс. На стойке оперативного реагирования узнали: аннулированы и те билеты, что были приобретены на обратный путь по направлению Санкт-Петербург – Алматы. Сотрудники «Аэрофлота» проявили безразличие к сложившейся ситуации, продемонстрировав неклиентоориентированность, – рассказал Александр Шевченко, отметив, что для разрешения ситуации связывался с представителями посольства, всевозможных организаций, в том числе с казах­станскими журналистами.

Спустя некоторое время, по словам собеседника, на связь с группой вышли представители управления образования города Алматы, Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, а также уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

– Динара Болатовна связалась с российской коллегой, которая тут же перезвонила нам и пообещала связаться с представителями «Аэрофлота», чтобы те не аннулировали обратные билеты и дали нам возможность вернуться домой. Понимая, что дети не могут долго находиться в московском аэропорту, мы заказали такси из воздушной гавани до Питера. Ребята уже посетили несколько экскурсий, – рассказал директор лагеря.

Как сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК, их представитель находится на связи с руководителем группы, родителями и детьми. «В настоящее время дети продолжают запланированную экскурсию. Их возвращение запланировано на 31 августа», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана корреспонденту «Казахстанской правды» сообщили: «Там не все так просто. Опоздали сами на рейс». Тем не менее хочется верить, что наши соотечественники вернутся домой, как и планировали, прямым рейсом 31 августа.

Динара Болатовна связалась с российской коллегой, которая тут же перезвонила нам и по­обещала связаться с представителями «Аэро­флота», чтобы те не аннулировали обратные билеты и дали нам возможность вернуться домой. Понимая, что дети не могут долго находиться в московском аэропорту, мы заказали такси из воздушной гавани до Питера. Ребята уже посетили несколько экскурсий, – рассказал директор лагеря.

Как сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК, их представитель находится на связи с руководителем группы, родителями и детьми.

«В настоящее время дети продолжают запланированную экскурсию. Их возвращение запланировано на 31 августа», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана корреспонденту «Казахстанской правды» сообщили: «Там не все так просто. Опоздали сами на рейс». Тем не менее хочется верить, что наши соотечественники вернутся домой, как и планировали, прямым рейсом 31 августа.