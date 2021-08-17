Школа мультипликаторов

30 ребят получили специальные сертификаты о прохождении шестимесячного курса обучения. Корпорация «Qazaqstan» обеспечила детей специальными планшетами и другими техническими средствами, необходимыми для обучения. Лучшие международные специалисты-мультипликаторы из Южной Кореи и Японии провели онлайн-лекции и мас­тер-классы.

Первые выпускники школы – талантливые дети в возрасте от 14 до 16 лет, проживающие в разных регионах Казахстана. В первый месяц дети приняли участие в лекции «Основы анимации». Затем по интересам, склонностям и по возможностям учащиеся разделились на группы 2D аnimation, 3D аnimation и Stop Motion.

Школа предоставила детям не только возможность обучиться новым навыкам, которые в будущем станут их профессией, но и ставила задачу содействовать социальной адаптации детей, организации их эффективного досуга.

Учитывая продолжающийся поток заявок на участие в проекте, планируется продолжить работу школы анимации на постоянной основе. Для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере был подписан соответствующий меморандум с Агентством по продвижению мультипликационных фильмов Республики Корея.