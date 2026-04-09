В ГАРТД имени М.Горького состоялись гастроли музыкального театра Stages со спектаклем «Белые ночи», вызвавшим большой интерес у столичной публики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Новая постановка Никиты Патуева по мотивам повести Достоевского «Белые ночи» демонстрирует редкий баланс между верностью первоисточнику и современным сценическим прочтением. Здесь классика не просто иллюстрируется, а переосмысляется через внутреннюю оптику героя, склонного подменять реальность собственными грёзами.

Режиссёр сознательно отказывается от избыточной театральности в пользу сдержанной, аскетичной формы. Камерность становится основным художественным принципом: сценическое пространство сведено к «эмоциональному каркасу», в котором каждое слово, пауза и интонация приобретают особый смысл и вес.

Сценография Бопеша Жандаева, выдержанная в строгой чёрно-белой гамме, усиливает философское звучание постановки. Она метафорически отражает дуальность внутреннего мира героев – постоянное колебание между светом надежды и тенью разочарования.

В результате перфоманс превращается из лирической истории в тонкое и вдумчивое исследование человеческого одиночества, хрупкости чувств и опасной притягательности иллюзий.

Два одиночества

В центре постановки – актерский дуэт известных казахстанских артистов. Чингиз Капин воплощает образ Мечтателя как человека, живущего на разрыв между внутренним космосом и реальностью. Его интонации сдержанны, почти приглушены, но за внешней мягкостью угадывается глубокая экзистенциальная неустроенность. Татьяна Турлай, напротив, работает на контрасте: её Настенька импульсивна и эмоционально открыта.

Однако здесь может таится драматическая двойственность – искренность героини иногда граничит с неосознанной жестокостью.

Сценография Бопеша Жандаева, выдержанная в чёрно-белой цветовой гамме, не просто воссоздает атмосферу петербургских ночей, но и метафорически фиксирует двойственность мира – зыбкую грань между светом надежды и тенью разочарования.

Живое звучание мелодий в виртуозной интерпретации Еркебулана Сапарбаева здесь становится «внутренним голосом» героев, усиливая кульминации и заполняя смысловые паузы, расставленные режиссером.

«Это наш второй совместный проект с театром после спектакля «Рок-н-ролл на закате», премьера которого состоялась летом 2025 года. Именно с него началось наше сотрудничество со Stages, а затем родилась идея поставить «Белые ночи». Мы обратились к русской классике, чтобы понять, как сегодня откликаются темы одиночества и любви. Стремясь сделать постановку эмоционально честной, мы выбрали черно-белую стилистику Тима Бёртона, грим и костюмы в духе времени. Главная идея спектакля – жить «здесь и сейчас», слышать друг друга и не уходить в мечты и иллюзии. Порой герои теряют взаимопонимание, что делает историю еще более трогательной. Это рассказ о живых, чистых и настоящих чувствах. Каждый показ будет меняться в зависимости от настроя артистов. Уверен, что молодежи особенно нравятся истории о неразделенной первой любви и поиске родственной души», – сказал Никита Патуев.

Реальность лучше мечты

В трактовке артистов получилась не столько меланхоличная история любви, сколько точное высказывание о человеческой склонности подменять саму жизнь ее вечным ожиданием, сознательно избегая прямолинейной сентиментальности. В ходе представления они деликатно вскрывают иллюзорность романтического культа, заставляя зрителя задуматься: где проходит граница между подлинным чувством и его воображаемой проекцией?

«Для меня этот проект очень значим, потому что ранняя работа Достоевского – повесть «Белые ночи», написанная им в 26 лет, откликается во мне многими жизненными вопросами. Сегодня каждый подвержен мечтам и ожиданиям, но, как философски отмечает Достоевский, важно оценивать реальность и быть реалистом. Мир полон не только сказочных моментов, но и несправедливости, жестокости в человеческих отношениях. В этой повести уже зарождаются образы героев будущих романов писателя и в этой истории находит отражение тема одиночества. Особая благодарность Татьяне Турлай за её героизм, доверие и чуткость. Уверен, что она станет настоящим прорывом на казахстанской театральной сцене», – считает Чингиз Капин.

Главной героиней вечера Татьяна Турлай предстала в новом лирическом амплуа, что контрастирует с её привычным образом жизнерадостной блогерши.

«В день сороковин после ухода моего отца мой друг Чингиз Капин удивительным образом прилетел в Рудный и предложил мне принять участие в театральном проекте. Спектакль в какой-то степени помог мне пережить утрату. Изначально была потрясена и поначалу всерьез испугалась: огромный текст на 60 страниц надо было выучить за несколько недель. А у меня трое маленьких детей, один из которых требует особого ухода. Учитывая отсутствие большого сценического опыта, первой мыслью был отказ. Для меня это дебют на большой сцене спустя почти 18 лет после окончания актерского факультета. Режиссёр позволил мне оставаться собой, сохранить органику движений и эмоций. Достоевский тонко раскрывал психологию и тончайшие движения человеческой души. Герои повести учат нас жить «здесь и сейчас», слышать друг друга и ценить даже самые короткие моменты счастья. Настенька через свою трагедию и ошибки меняет жизнь мечтателя. Она совершенно случайно приходит и оставляет заметный след в его судьбе. В жизни мы тоже встречаем людей, которые меняют нас, даже не подозревая об этом», – прокомментировала исполнительца главной роли.

Актриса поделилась, что на премьерном показе в Караганде зрители встретили постановку невероятно тепло: публика аплодировала стоя и кричала «браво», что вызвало у неё чувство огромного счастья. Впереди у творческого коллектива запланированы выступления в Кокшетау и Костанае.

Можно сказать, что гастроли театра Stages подтвердили интерес публики к классике в современном прочтении. Многие зрители после просмотра спектакля сошлись во мнении, что «Белые ночи» – не только рассказ о несбывшейся любви, но и напоминание о том, как важно ценить счастливые моменты, даже если они мимолетны.