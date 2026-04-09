Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Закон и Порядок,Инвестиции
160

Об этом на форуме по защите инвестиций с участием представителей отечественных и иностранных инвесторов в Астане сообщил генеральный прокурор республики

Фото: t.me/GenPr

В работе форума принимают участие представители администрации Президента, правительства, Мажилиса, НПП «Атамекен», ООН, ОБСЕ, ассоциации инвесторов Казахстана, посол Евросоюза, сообщает Kazpravda.kz

Открывая мероприятие, Берик Асылов отметил, что данный форум является подтверждением того, что защита инвестиций имеет важнейший государственный приоритет в Казахстане.

«Глава государства чётко обозначил позицию: инвестор должен чувствовать реальную защиту и быть уверенным в прозрачности и стабильности. Именно на этом строится современная инвестиционная политика нашей страны», - подчеркнул генпрокурор. 

Как сообщил Берик Асылов, на сегодняшний день республикой подписано 48 межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, благодаря которым создан надёжный правовой фундамент для положительного инвестклимата.

«По Конституции на прокуроров возложена функция высшего надзора за соблюдением законности, в рамках которой мы также защищаем права людей и бизнеса. На сегодня мы уже помогли двум тысячам инвесторов и обеспечили запуск более 250 проектов на 30 тысяч рабочих мест», - рассказал Берик Асылов.

По его словам, Генпрокуратура напрямую подчинена Главе государства, независима от других госорганов и способна быстро реагировать на любые нарушения. В целях дальнейшего усиления механизма защиты инвесторов Президент своим Указом функции инвестиционного омбудсмена закрепил за генеральным прокурором. На базе главного надзорного органа страны создан Комитет по защите прав инвесторов.

«На местах мною назначены инвестиционные прокуроры на уровне заместителей прокуроров областей. Каждый значимый инвестиционный проект в Казахстане – будет находиться под прокурорским сопровождением. Сейчас в Законе предусмотрен так называемый «прокурорский фильтр» для всех госорганов. Они без согласия прокурора: не вправе проверять инвестора, приостанавливать его деятельность, отзывать лицензии и налагать иные ограничения», - подчеркнул глава Генпрокуратуры.

Как отметил Берик Асылов, это – реализация надзорной функции ГП. Если решение либо действие госоргана незаконно – Генпрокуратура его отменит, а виновные должностные лица будут наказаны. Если есть препятствия в законодательстве – то они тоже будут устранены.

«Мною поручено Комитету провести ревизию подзаконных актов государственных органов на предмет явных или скрытых барьеров. Они не должны снижать те гарантии, которые установлены для граждан и бизнеса в Конституции. Генеральная прокуратура обеспечит соблюдение прав инвесторов в чётком соответствии с обозначенной Главой государства концепцией «Закон и порядок», - сообщил генпрокурор.

Также Берик Асылов отметил ключевую роль инвестиционного штаба при правительстве в оперативном решении вопросов бизнеса. По его словам штаб стал реальным инструментом защиты: за 2 года рассмотрено свыше 200 инвестпроектов на сумму более $100 млрд. Объем инвестиционных соглашений вырос в 15 раз.

 

#инвестиции #Генпрокуратура #защита #Берик Асылов

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как станцевать любовь
Подарили новые возможности
Сила слова и дух степи
Нарушителей порядка выявляют дроны
Магнолии цветут
Драйвер национальной экономики
Кадровая политика судов выходит на новый уровень
Идет прием документов
Основа технологического лидерства
Алгоритмы кибербезопасности
Устойчивая динамика и большой потенциал
Новая Конституция – новый общественный договор
Основа цифровой трансформации
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Приезжайте работать в Янайкино!
Великий мыслитель своего времени
США рассматривают план «наказания» стран НАТО за позицию по Ирану
Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
МВД напомнило водителям о проверке документов
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Во главе угла – безопасность ребенка
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Шекспир: символика смыслов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Незаконную перевозку крупной партии мяса пресекли в Астане
Казахстанцев призвали добровольно сдать незарегистрированно…
Свыше 3 млрд тенге похитили на сельхозсубсидиях в Костанайс…
Алгоритмы кибербезопасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]