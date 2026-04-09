Об этом на форуме по защите инвестиций с участием представителей отечественных и иностранных инвесторов в Астане сообщил генеральный прокурор республики

В работе форума принимают участие представители администрации Президента, правительства, Мажилиса, НПП «Атамекен», ООН, ОБСЕ, ассоциации инвесторов Казахстана, посол Евросоюза, сообщает Kazpravda.kz

Открывая мероприятие, Берик Асылов отметил, что данный форум является подтверждением того, что защита инвестиций имеет важнейший государственный приоритет в Казахстане.

«Глава государства чётко обозначил позицию: инвестор должен чувствовать реальную защиту и быть уверенным в прозрачности и стабильности. Именно на этом строится современная инвестиционная политика нашей страны», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщил Берик Асылов, на сегодняшний день республикой подписано 48 межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, благодаря которым создан надёжный правовой фундамент для положительного инвестклимата.

«По Конституции на прокуроров возложена функция высшего надзора за соблюдением законности, в рамках которой мы также защищаем права людей и бизнеса. На сегодня мы уже помогли двум тысячам инвесторов и обеспечили запуск более 250 проектов на 30 тысяч рабочих мест», - рассказал Берик Асылов.

По его словам, Генпрокуратура напрямую подчинена Главе государства, независима от других госорганов и способна быстро реагировать на любые нарушения. В целях дальнейшего усиления механизма защиты инвесторов Президент своим Указом функции инвестиционного омбудсмена закрепил за генеральным прокурором. На базе главного надзорного органа страны создан Комитет по защите прав инвесторов.

«На местах мною назначены инвестиционные прокуроры на уровне заместителей прокуроров областей. Каждый значимый инвестиционный проект в Казахстане – будет находиться под прокурорским сопровождением. Сейчас в Законе предусмотрен так называемый «прокурорский фильтр» для всех госорганов. Они без согласия прокурора: не вправе проверять инвестора, приостанавливать его деятельность, отзывать лицензии и налагать иные ограничения», - подчеркнул глава Генпрокуратуры.

Как отметил Берик Асылов, это – реализация надзорной функции ГП. Если решение либо действие госоргана незаконно – Генпрокуратура его отменит, а виновные должностные лица будут наказаны. Если есть препятствия в законодательстве – то они тоже будут устранены.

«Мною поручено Комитету провести ревизию подзаконных актов государственных органов на предмет явных или скрытых барьеров. Они не должны снижать те гарантии, которые установлены для граждан и бизнеса в Конституции. Генеральная прокуратура обеспечит соблюдение прав инвесторов в чётком соответствии с обозначенной Главой государства концепцией «Закон и порядок», - сообщил генпрокурор.

Также Берик Асылов отметил ключевую роль инвестиционного штаба при правительстве в оперативном решении вопросов бизнеса. По его словам штаб стал реальным инструментом защиты: за 2 года рассмотрено свыше 200 инвестпроектов на сумму более $100 млрд. Объем инвестиционных соглашений вырос в 15 раз.