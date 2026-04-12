В Актобе в преддверии День космонавтики подписан меморандум о сотрудничестве между средней школой №83, областным планетарием и Военный институт Сил воздушной обороны. Теперь учащиеся получат доступ к дополнительным занятиям по астрономии, физике и географии, а также смогут участвовать в научных проектах при поддержке специалистов.

Теоретическая подготовка будет проходить на базе военного института и сопровождаться практическими занятиями. В рамках сотрудничества запланированы научные конференции, олимпиады и тематические встречи. Особое внимание уделено поддержке учащихся из социально уязвимых категорий.

Символической частью проекта стало открытие «Уголка космонавтики», где история отечественной космонавтики интегрирована в образовательную среду. В мероприятии приняли участие школьники, воспитанники класса «Жас сақшы» и школы юных летчиков.

Заместитель начальника института полковник Максат Уайс отметил прикладной характер инициативы.

«Наша задача донести до детей знания в доступной для них форме, заинтересовать нашей профессией, влюбить в небо. Обучение школьников на базе института, в реальной военной среде, помогает им осознанно подойти к выбору профессии и продолжить наше дело, став военными летчиками», - сказал Максат Уайс.

Важную роль в подготовке будущих специалистов играет школа юных летчиков, действующая при институте уже 57 лет. Здесь учащиеся изучают аэродинамику, навигацию, метеорологию и военные дисциплины.

По данным организаторов, около 40% выпускников школы продолжают обучение в военном институте, выбирая карьеру в авиации. Таким образом, в Актобе формируется система непрерывной подготовки — от школьной скамьи до профессионального становления.