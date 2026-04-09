В Караганде открылся креативный экохаб

Таза Казахстан
2
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Любой житель региона может получить здесь информацию о переработке отходов и повысить свою экологическую грамотность. Экохаб разместили на базе Карагандинского технического университета им. А. Сагинова, приблизив к молодежи, волонтерам и представителям науки. Надо отметить, что это третья в нашей стране подобная экоплощадка, ранее аналогичные заработали в Алматы и Астане.

фото пресс-службы КарТУ им. А. Сагинова

Карагандинский экохаб появился благодаря поддержке акимата области и Молодежного ресурс­ного центра. Его идейным вдохновителем стал основатель проекта ECO Евгений Мухамеджанов, который продвигает в обществе культуру раздельного сбора мусора и разумного потребления.

– Мы развиваем это направление уже около восьми лет, – рассказал экоактивист Евгений Мухамеджанов. – Экохаб задуман как центральная площадка, куда могут приходить студенты, школьники, предприниматели – все те, кто интересуется экологией. Здесь проводятся мастер-классы, можно ознакомиться с технологиями переработки и даже своими руками сделать изделие из пластика, который раньше считался мусором. Такой формат помогает людям понять, что отходы – это важный ресурс.

В новом экохабе организаторы установили контейнеры для раздельного сбора мусора: бумаги, полиэтиленовых пакетов, алюминиевых банок, пластиковых бутылок, крышек и прочих предметов. Одну часть этого мусора сдают на переработку в специализированные компании, другую используют сами. Для этого в экохабе установили велошредеры и плавильные установки. Сначала с помощью мускульной силы ног пластиковые крышки измельчаются в крошку, а потом превращаются в брелоки, подставки для телефонов, сувениры и даже элементы уличной среды.

Карагандинский экохаб уже запущен в работу. Здесь проходят лекции и мастер-классы для детей и взрослых. Первым коучем стал эксперт по экологичному образу жизни Дамир Каримов. У него большой опыт в проведении субботников, озеленении городского пространства, эконетворкингов и экскурсий. Дамир рассказывает карагандинцам о вреде пластика, пользе сортировки мусора и объясняет, что каждый из нас уже сейчас может сделать для чистоты родного города.

Отметим, что создание экохаба стало продолжением проекта «Экологические классы», который реализуется в школах Карагандинской области. Сегодня растет интерес молодежи к теме устойчивого развития, поэтому появилась идея объединить стартапы, образовательные и волонтерские инициативы на одной площадке. Экохаб призван стать частью формирующейся экокультуры регио­на. Здесь планируют проводить акции и реализовывать проекты, привлекая к ним предприятия, которые занимаются сбором и переработкой отходов.

#акция #Караганда #экология #Таза Қазақстан #креативный экохаб

