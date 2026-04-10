В 2025 году показатель по стране составил 32,9 на 100 детей, годом ранее он составлял 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 32,9 человек в возрасте 65 лет и старше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР

В городской местности индекс выше и составляет 34,9. В сельской местности показатель равен 29,6.

«В разрезе регионов наименьшие значения зарегистрированы в Мангистауской – 16,2, Туркестанской областях – 17,2 и городе Шымкент – 17. Наиболее высокий уровень зафиксирован в Северо-Казахстанской – 84,1, Восточно-Казахстанской – 80,7 и Костанайской областях – 71,3. Высокие значения также отмечаются в Павлодарской – 60,2 и Карагандинской областях – 56,6. В городе Алматы индекс составляет 38,3 на 100 детей, в столице – 22,9», – говорится в информации.

В Нацбюро добавили, что индекс старения населения показывает соотношение численности пожилых людей и детей. Он отражает, сколько человек старше трудоспособного возраста приходится на 100 детей в возрасте до 15 лет. Низкие значения указывают на более молодое население с преобладанием детей, высокие - на преобладание пожилых людей.