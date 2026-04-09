С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе

В общекомандном зачёте Казахстан занял пятое место, набрав 112 очков

Фото: пресс-служба НОК РК

В Бишкеке (Кыргызстан) на чемпионате Азии завершились финалы соревнований по греко-римской борьбе. По итогам турнира в активе сборной Казахстана четыре медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Шесть представителей команды РК дошли до финального блока континентального первенства.

Алматбек Аманбек пробился в финал в весовой категории до 72 килограммов. В решающей схватке он встретился с иранцем Мохаммадом Джавадом Резаи. В начале противостояния иранский борец вышел вперёд. Но Аманбек во время атаки соперника сумел подловить Резаи и завершил встречу за золотую медаль досрочно (туше). Его "золото" стало единственным в активе сборной. Стоит отметить, что Аманбек впервые в карьере поднялся на первую ступень пьедестала ЧА.

В весовой категории до 82 килограммов за бронзовую медаль боролся Ибрагим Магомадов. Его оппонент - Лю Жуй (Китай) - в первой половине схватки повёл в счёте. После перерыва Магомадов начал действовать активнее и за счёт эффективных приёмов сумел переломить ход встречи в свою пользу. Китайский борец совершил несколько попыток атаки, однако для итогового успеха их не хватило. Магомадов удержал преимущество и выиграл со счётом 5:3.

В список бронзовых призеров вошел и Нурсултан Турсынов, выступающий в весе до 87 килограммов. В решающей для себя схватке казахстанский "классик" боролся с представителем Туркменистана Довлетмуратом Байрамовым. С первых секунд казахстанец завладел преимуществом. Турсынов успешно выполнил несколько приемов и одержал в итоге досрочную победу при счете 9:0.

Ярко провел турнир Ислам Евлоев (до 97 кг). Молодой борец практически во всех схватках доминировал. Исключением стал полуфинал против олимпийского чемпиона Мохаммадхади Сарави (Иран). Ислам пытался дать титулованному оппоненту настоящий бой, но выиграть не удалось (1:3). Зато в схватке за третье место Евлоев с легкостью разобрался с Минхо Ли (Южная Корея). Казахстанец выиграл досрочно и завоевал "бронзу".

Также до финального блока дошли Ербол Камалиев (до 60 кг) и Кахарман Кисметов (до 77 килограммов). Однако борцы остановились в шаге от бронзовой награды. Камалиев уступил иранцу Али Ахмади Вафе. Кисметов в свою очередь потерпел поражение от Дониерхона Накибова (Узбекистан).

Остальные казахстанские "классики" завершили выступление в квалификационных раундах и четвертьфинале. Так, в весовой категории до 55 килограммов Нурзат Кабдырахимов уступил иранцу Мохаммаду Панахисани. В весе до 63 килограммов Сайфулла Курман проиграл Азатжану Ачилову (Туркменистан). Багдат Сабаз (до 67 кг) выбыл из турнира в квалификации, уступив Хан Чжа Чуну (Южная Корея). В весовой категории до 130 килограммов Джохар Узаров проиграл в четвертьфинале японцу Юте Наре.

Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии по греко-римской борьбе с одной золотой и тремя бронзовыми медалями. В общекомандном зачёте Казахстан занял пятое место, набрав 112 очков. Иран стал первым - 195 очков. Второе место заняла сборная Кыргызстана (153 очка), а третьим финишировал Узбекистан (136 очков).

 

