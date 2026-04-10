Маршрут введен в связи с высоким количеством поступивших обращений от населения

Для обслуживания маршрута предусмотрено два купейных и два плацкартных вагона. Поезда будут курсировать через день, обеспечивая регулярное сообщение между столицей и областью Жетысу, сообщает Kazpravda.kz

По данным КТЖ, из Астаны вагоны будут следовать в составе поезда №122/121 «Нурлы Жол – Семей», по станции Актогай будет осуществляться прицепка к поезду №631/632 «Актогай – Талдыкорган», далее следование до станции Талдыкорган.

Отправление из Астаны (Нурлы Жол) — с 9 апреля по нечетным числам в 06:32, прибытие в Талдыкорган — в 11:05. В обратном направлении из Талдыкоргана — с 10 апреля по четным числам в 12:15, прибытие в Астану — в 19:30. Ориентировочное время в пути составляет около 28 часов.

В АО «Пассажирские перевозки» говорят, что вагоны соответствуют современным требованиям безопасности, энергоэффективности и комфорта.