В Астана временно перекрыт проезд к остановочному пункту «Улица Амангельды Иманова», в связи с чем изменена схема движения общественного транспорта.

Ограничения затронули сразу несколько маршрутов. Автобусы № 1, 2, 3, 10, 20, 23, 25, 31, 32, 37, 45, 52, 58 и 65 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на указанной остановке.

«В связи с перекрытием проезда к остановочному пункту временно изменена схема обслуживания маршрутов. Автобусы не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановке «Улица Амангельды Иманова». Просим учитывать изменения при планировании поездок и заранее корректировать маршрут. Движение будет восстановлено после снятия ограничений», — сообщили в транспортной компании "City Transportation Systems".

Пассажирам рекомендуется учитывать временные изменения и использовать альтернативные остановочные пункты.