Поэтическое состязание собрало на одной сцене акынов и мастеров традиционного искусства из СКО и Алматинской области, превратив вечер в яркое торжество живого слова и национального духа. Организованный при поддержке партии «Amanat» айтыс стал настоящим культурным событием, в котором переплелись поэзия, музыка и многовековые традиции. Ведущим выступил депутат Мажилиса Аманжол Алтай, а жюри возглавил народный писатель Казахстана Журсин Ерман.

По словам ведущего, командный формат айтыса уже стал одним из значимых проектов, объединяю­щих разные жанры национального искусства – от жырау и терме до кюя и традиционной песни. Проект рассчитан на полтора года и включает четыре этапа, в которых участвуют 20 команд из всех регионов страны. По итогам состязаний будет определена сильнейшая команда Казахстана.

Акыны состязались в жанрах түре, сүре, қайым, а также в формате диалога между юношей и девушкой. Украсили программу выступления исполнителей кюев, жырау и традиционной песни.

Зал был полон, и зрители живо реагировали на каждую импровизацию. По решению жюри победу одержала команда Северо-Казахстанской области, завоевав путевку в следующий этап республиканского айтыса.