В Туркестанской области полицейские пресекли факты умышленной подмены государственных регистрационных номеров и привлекли нарушителей к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

С использованием камер центра оперативного управления установлено, что водитель грузового автомобиля Shacman, перевозившего песок на одной из улиц села Аксукент, передвигался без переднего государственного регистрационного номера.

Кроме того, в селе Карамурт установили водителя грузового автомобиля Howo, который умышленно подменял государственный регистрационный знак, используя конструкцию, чтобы менять номер во время движения. Нарушение пресечено с помощью камер видеонаблюдения, а в отношении водителя приняты меры в рамках закона. Собранные материалы направлены в суд.

При проверке еще одного грузового автомобиля Howo выяснилось, что на передний государственный номер была установлена самодельная металлическая цифра “4”, с помощью которой водитель умышленно искажал регистрационный знак. По данному факту он привлечен к ответственности.

Полиция предупреждает: подмена, сокрытие или искажение государственного регистрационного номера является нарушением закона. Подобные факты будут незамедлительно пресекаться и приняты соответствующие меры.