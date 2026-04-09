В ходе переговоров в Ереване особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, а также вопросам транзитно-транспортного потенциала. Была подчеркнута важная роль Межправительственной комиссии и Казахско-армянского делового совета.

– Важной задачей для нас является содействие качественному и количественному росту взаимного товарооборота. Этому может способствовать диверсификация торговли, создание возможностей продвижения новых видов товаров на рынки наших стран, – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Стороны отметили наличие хорошей основы для укрепления торговых связей, которую формируют свыше 100 предприятий с участием казахстанского капитала, зарегистрированных в Армении, и более 400 армянских компаний, работающих в Казахстане.

Глава МИД РК информировал своего коллегу о многообразном пакете преференций, предоставляемых инвесторам в Казахстане. Он выразил уверенность, что объединение потенциалов двух стран позволит значительно активизировать инвестиционное сотрудничество.

Многообещающим и взаимовыгодным направлением является сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В этой связи отмечен успешный проект по созданию в Казахстане филиала армянского образовательного центра TUMO Astana. Ермек Кошербаев высказал заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на развитие инновационной экосистемы и продвижение отечественных технологических решений.

В качестве новых и перспективных направлений партнерских связей были рассмотрены атомная энергетика, фармацевтика, высшее образование и здравоохранение, отмечается в сообщении МИД РК.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной организации по воде в системе ООН, нацеленной на развитие глобального взаимодействия в сфере эффективного управления водными ресурсами.

Обсуждены также вопросы, связанные с региональными транспортными коммуникациями: транзитно-логистическая связанность создает новые возможности для интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа. Стороны с удовлетворением отметили динамику решения вопросов по возобновлению прямых авиарейсов между городами Казахстана и Армении.

Собеседники сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обратив особое внимание на вопросы укрепления мира и стабильности в Центральной Азии и Южном Кавказе.