Рассмотрены перспективные направления

Ануар Калмыков

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев обсудил с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном ключевые направления и перспективы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров в Ереване особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, а также вопросам транзитно-транспортного потенциала. Была подчеркнута важная роль Межправительственной комиссии и Казахско-армянского делового совета.

– Важной задачей для нас является содействие качественному и количественному росту взаимного товарооборота. Этому может способствовать диверсификация торговли, создание возможностей продвижения новых видов товаров на рынки наших стран, – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Стороны отметили наличие хорошей основы для укрепления торговых связей, которую формируют свыше 100 предприятий с участием казахстанского капитала, зарегистрированных в Армении, и более 400 армянских компаний, работающих в Казахстане.

Глава МИД РК информировал своего коллегу о многообразном пакете преференций, предоставляемых инвесторам в Казахстане. Он выразил уверенность, что объединение потенциалов двух стран позволит значительно активизировать инвестиционное сотрудничество.

Многообещающим и взаимовыгодным направлением является сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В этой связи отмечен успешный проект по созданию в Казахстане филиала армянского образовательного центра TUMO Astana. Ермек Кошербаев высказал заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на развитие инновационной экосистемы и продвижение отечественных технологических решений.

В качестве новых и перспективных направлений партнерских связей были рассмотрены атомная энергетика, фармацевтика, высшее образование и здравоохранение, отмечается в сообщении МИД РК.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной организации по воде в системе ООН, нацеленной на развитие глобального взаимодействия в сфере эффективного управления водными ресурсами.

Обсуждены также вопросы, связанные с региональными транспортными коммуникациями: транзитно-логистическая связанность создает новые возможности для интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа. Стороны с удовлетворением отметили динамику решения вопросов по возобновлению прямых авиарейсов между городами Казахстана и Армении.

Собеседники сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обратив особое внимание на вопросы укрепления мира и стабильности в Центральной Азии и Южном Кавказе.

Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Маленький герой Марса
Луна: возвращение к колыбели
Металлург продолжает традиции номадов
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Астане появятся новые точки притяжения
Весенняя непогода накроет Казахстан
МВД напомнило водителям о проверке документов
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Результат слаженной командной работы
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Сенаторы ратифицировали ряд международных соглашений
Устойчивая динамика и большой потенциал
Развитие сотрудничества обсудили в Кабмине с корейской деле…
Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущест…

