фото пресс-службы НЯЦ РК

Развитие атомной энергетики невозможно без людей – инженеров, физиков, исследователей, которые будут проектировать, сопровождать и эксплуатировать сложнейшие технологические объекты.

По поручению Главы государства Правительством реализуется комплекс мер по развитию энергетики и формированию ядерного кластера. Одну из ключевых ролей в этой работе играет Национальный ядерный центр, который системно выстраивает подготовку специалистов для атомной отрасли – от студенчес­кой скамьи до уровня молодых ученых.

Кадровая модель НЯЦ РК строится по принципу «учеба через практику». Студенты бакалавриата, магистранты и докторанты получают доступ к уникальным экспериментальным установкам, осваивают современную научно-техническую базу предприятия и выполняют выпускные квалификационные работы под руководством ведущих ученых и инженеров. Только за последние годы практическое обучение в НЯЦ прошли более трехсот студентов вузов и колледжей. Для многих это становится первым серьезным погружением в прикладную науку и началом профессионального пути.

– Развитие атомной отрасли выходит на новый стратегичес­кий уровень. Сегодня особенно востребованы специалисты в области эксплуатационной безопасности и анализа реакторных технологий. Реализация проектов по конверсии исследовательского реактора ИВГ.1М и работ по реактору ИГР позволила накопить уникальный опыт, который станет фундаментом для подготовки персонала будущих АЭС, – рассказывает заместитель директора по испытаниям филиа­ла Института атомной энергии НЯЦ РК Вячеслав Гныря.

Важными направлениями остаются международные исследования в сотрудничестве с французскими и японскими партнерами, инженерно-цифровое моделирование, создание цифровых двойников реакторов, а также компетенции в области радио­экологии и управления топливным циклом. Отрасль нуждается в мульти­дисциплинарных специалистах, способных работать на стыке физики, IT-технологий и промышленного управления. Формирование такого кадрового резерва – залог успешной реализации государственных задач и технологического прогресса.

Сегодня, когда Казахстан формирует основу для развития мирного атома, именно человеческий капитал становится ключевым ресурсом. Современные технологии требуют не только оборудования, но и высококвалифицированных команд, способных обеспечивать безопасность, эффективность и инновационное развитие этой сферы.

– В атомной отрасли передовые технологии обретают силу только в руках высококвалифицированных специалистов. Поэтому инвестиции в человеческий капитал становятся важным условием устойчивого развития. Мы одновременно решаем две задачи: сохраняем уникальные компетенции опытных специалистов и готовим новое поколение инженеров и исследователей, способных работать на сложнейшем оборудовании. Быстрые технологичес­кие изменения, цифровизация и развитие реакторных технологий требуют постоян­ного обновления знаний, – отметил начальник лаборатории внутриканальных испытаний филиала ИАЭ НЯЦ РК Юрий Гордиен­ко. – Инвестиции в молодежь через практическое обу­чение, международные стажировки и карьерные возможности обеспечивают преемственность экспертизы и снижают риски оттока талантов. Без квалифицированных кадров отрасль не сможет сохранить темп развития и вклад в энергетичес­кую безопасность страны.

Для НЯЦ инвестиции в человека – это стратегический приоритет и гарантия того, что научное наследие станет фундаментом технологического будущего Казахстана.

Формирование современных компетенций невозможно без международного взаимодействия. Так, при поддержке МАГАТЭ молодые ученые и инженеры НЯЦ проходят стажировки и курсы повышения квалификации в ведущих научных центрах мира, перенимая лучшие практики в области реакторных технологий, радиационной безопасности и прикладных исследований. Особое место занимает многолетнее сотрудничество с Агентством по атомной энергии Японии (JAEA). В рамках данного партнерства специалисты НЯЦ проходят обучение в Центре развития человеческих ресурсов JAEA и получают навыки инструкторов-преподавателей по мирному использованию атомной энергии. Полученный международный опыт возвращается в Казахстан уже в виде новых методик, проектов и научных публикаций.

Международная мобильность встрое­на в систему подготовки кадров. Специалисты проходят обучение и курсы повышения квалификации при поддержке Агентства по атомной энергии Японии, участвуют в совместных проектах по реакторным технологиям и радиационной безопасности. Такой формат дает двойной эффект: растет личная квалификация и одновременно усиливается внутренняя экспертная школа, поскольку специалисты передают полученные знания коллегам.

Участие в проектах, включая работы по конверсии исследовательских реакторов и модернизации экспериментальной базы, формирует практические навыки верификации расчетов, работы по процедурам безопасности и командного взаимодействия. В результате повышается качество инженерных решений и снижаются технологические риски, что особенно важно для устойчивого развития атомной отрасли страны.