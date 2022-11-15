Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 42 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 390 заболевших КВИ, 90 245 – коронавирусной пневмонией.

На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (573+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находится – 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.