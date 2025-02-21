Новый коронавирус обнаружили у летучих мышей в Китае

Китай,COVID
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), этот вирус имеет сходство с COVID-19

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5, которая была идентифицирована в Гонконге у японского нетопыря, который является разновидностью летучей мыши, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Исследованиями руководила Ши Чжэнли, вирусолог, известная как «женщина-летучая мышь», которая наиболее известна своей работой над коронавирусами в лаборатории в Ухане.

Отмечается, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может быть заразен для человека.

«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — указано в материале.

При этом уточняется, что сейчас не предполагается распространение вируса, однако следует провести «более тщательные исследования».

Ранее стало известно, что в США от гриппа умерло больше людей, чем от COVID впервые за 5 лет. 

#Китай #COVID #вирус #мыши

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