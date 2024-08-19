ОРВИ и COVID-19: При каких условиях школьников отправят на онлайн обучение

Образование , COVID
175
Гульмира Кунапия
корреспондент

Ряд мер для профилактики вирусов на эпидемический сезон 2024-2025 годов принят главным санврачом страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19 среди населения, и.о. главного государственного санитарного врача РК Нуркана Садвакасова выпустил постановление, передает коррепондент Kazpravda.kz

Руководителям управлений образования областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности на объектах образования и воспитания поручено обеспечить проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, а также с выяснением причин отсутствия.

Также для предупреждения регистрации заболеваемости в организациях образования и воспитания детей поручено организовать проведение ежедневного «утреннего фильтра» для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Документ содержит норму о своевременном отстранении выявленных при утреннем фильтре детей с признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также об изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования до прихода родителей.

Документ обязывает установление санитайзеров с кожным антисептиком в организациях образования для обработки рук учащихся, персонала, в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудитории, кабинета).

«В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 % в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение 10календарных дней. В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30 % и более от численности класса, в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение», – говорится в тексте документа. 

Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Астана, Алматы, Шымкент  поручено обеспечить готовность медорганизаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 1 сентября.

Согласно документу, вводится масочный режим медработников в медорганизациях.

#профилактика #COVID-19 #ОРВИ

Популярное

Все
Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК
В Судане официально объявили о вспышке холеры
Почему приостановили съемки фильма «Алия», разъяснила Аида Балаева
Данилина вышла в основную сетку турнира в Монтерее
Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы
В секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита
Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах
Предвещающего катаклизмы сельдяного короля нашли у берегов США
Подозреваемую в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
Очередное повреждение самолета Air Astana: десятки рейсов задержаны в Актобе
Боевое знамя вручили бригаде территориальной обороны области Жетысу
Снимок со спутника показал стройплощадку высочайшего здания в мире
Бектенов проверил исполнение поручений президента по развитию области Жетісу
Токаев совершит государственный визит в Таджикистан
В Коннектикуте объявили ЧС из-за мощного наводнения
Команда Харрис наняла советника для работы с мусульманскими избирателями
Димаш Кудайберген готов максимально поддержать развитие туризма в Мангистау
Производство по регенерации растительных масел запустили в Астане
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
Три новых суда заработают в Казахстане
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
Предельные тарифы на свет повысят в сентябре
Гонка пройдет по горным шоссе
Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
Сильная магнитная буря началась на Земле
Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора
Юный Тамерлан растет патриотом
Портрет Абая Кунанбаева написал осужденный в Кызылординской области
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Более 30 человек стали жертвами наводнений в Индии
Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО
Сколько казахстанцев ищут работу
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Танец жизни и природы показали артисты из Кореи в Астане
Сколько в Казахстане проживает людей
Цена золотых медалей Олимпиады в Париже достигла рекордного уровня
Международный день молодежи отмечают в Казахстане
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона

Читайте также

ЕНТ в августе: почти половина поступающих не набрала порого…
Около 10 тыс. школьников Целиноградского района будут учить…
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
На сколько повысится зарплата преподавателей вузов и научны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]