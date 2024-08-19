ОРВИ и COVID-19: При каких условиях школьников отправят на онлайн обучение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19 среди населения, и.о. главного государственного санитарного врача РК Нуркана Садвакасова выпустил постановление, передает коррепондент Kazpravda.kz

Руководителям управлений образования областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности на объектах образования и воспитания поручено обеспечить проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, а также с выяснением причин отсутствия.

Также для предупреждения регистрации заболеваемости в организациях образования и воспитания детей поручено организовать проведение ежедневного «утреннего фильтра» для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Документ содержит норму о своевременном отстранении выявленных при утреннем фильтре детей с признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также об изоляции заболевших в течение дня детей, посещающих организации образования до прихода родителей.

Документ обязывает установление санитайзеров с кожным антисептиком в организациях образования для обработки рук учащихся, персонала, в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудитории, кабинета).

«В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 % в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение 10календарных дней. В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30 % и более от численности класса, в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение», – говорится в тексте документа.

Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Астана, Алматы, Шымкент поручено обеспечить готовность медорганизаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 1 сентября.

Согласно документу, вводится масочный режим медработников в медорганизациях.